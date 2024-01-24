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На востоке Австралии разбился легкомоторный самолет, есть погибший

На востоке Австралии разбился легкомоторный самолет, есть погибший В результате крушения легкомоторного самолета на восточном побережье Австралии погиб один человек.
Другие страны
24 января 2024 г. 11:37
На востоке Австралии разбился легкомоторный самолет, есть погибший

В результате крушения легкомоторного самолета на восточном побережье Австралии погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал 9News со ссылкой на источник в полиции штата Новый Южный Уэльс.

Согласно данным полиции, инцидент произошел недалеко от аэропорта Камден, расположенного в 70 км к юго-западу от Сиднея.

Самолет Cessna, принадлежащий местной школе пилотирования, разбился почти сразу после вылета. На борту воздушного судна был только пилот, который погиб.

Авиационные власти и полиция проводят расследования причин крушения.

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Версия на английском языке Pilot feared dead after light plane crashes in Sydney’s south west
Версия на азербайджанском языке Avstraliyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölən var

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