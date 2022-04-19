На востоке Австралии разбился cамолет Cessna-172

Пилот легкомоторного самолета погиб в результате крушения воздушного судна на востоке Австралии.

Пилот легкомоторного самолета погиб в результате крушения воздушного судна на востоке Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным полиции, самолет Cessna-172 потерпел крушение в понедельник вечером недалеко от города Кунабарабран, расположенного в 450 км к северо-западу от Сиднея. Самолет вылетел из аэропорта Кунабарабрана незадолго до аварии.

Также сообщается, что на месте крушения работают криминалисты и сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Кроме того, к работе привлечены следователи Австралийского бюро безопасности на транспорте (ATSB).