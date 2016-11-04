На востоке Алжира военные уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды"

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Армия Алжира в пятницу уничтожила одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" в провинции Джиджель на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой заявление минобороны страны.

Ведомство заявило, что алжирские военные уничтожили двух опасных террористов в районе Джиджель, один из них — боевик Абу Харун, который считается одним из главарей террористов на востоке Алжира, второй — сопровождавший его террорист.

По данным агентства, алжирской армии в ходе операции удалось конфисковать у боевиков два пулемета и боеприпасы.