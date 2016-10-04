На востоке Афганистана ликвидированы более 50 террористов ИГ

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Правительственные войска Афганистана ликвидировали более 50 террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) в ходе операции в провинции Нангархар на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Наступление на позиции боевиков проводилось совместно с силами США в Афганистане, поддержку сухопутным войскам оказывала авиация. В освобожденных районах военные обнаружили оружие, боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства.