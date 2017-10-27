На востоке Афганистана в результате удара БПЛА уничтожены 14 боевиков

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 боевиков террористической группировки ИГИЛ уничтожены, восемь получили ранения в результате воздушного удара американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Khaama Press со ссылкой на местные силы безопасности.

По его данным, удар был нанесен по укрытию боевиков ИГИЛ в районе Ходжани. Также в ходе операции были уничтожены оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, принадлежавшие террористам.