На востоке Афганистана при взрыве погибли шесть человек

В результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли не менее шести человек, пятеро получили ранения.

В результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли не менее шести человек, пятеро получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на представителя полиции.

Согласно информации, взрыв был нацелен на транспортное средство "Талибана", так как инцидент произошел на маршруте следования одного из представителей радикального движения, однако в результате погибли студенты религиозного учреждения и их преподаватель.

Ни одна группировка, действующая в этом районе, не взяла на себя ответственность за произошедшее, говорится в сообщении.

Отмечается, что террористическая группировка "Исламское государство" в последнее время стала чаще совершать нападения на сторонников "Талибана", что приводит к нестабильной ситуации в регионе.