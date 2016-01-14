На востоке Афганистана ликвидированы 10 боевиков ИГ

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 боевиков террористической организации "Исламское государство" ликвидированы в ходе авиаудара ВВС Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала TOLO News, удар с воздуха был нанесен в среду вечером по группе боевиков в провинции Нангархар на востоке страны.

Как сообщил представитель местной полиции, в результате авиаудара никто из мирных жителей не пострадал.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство". "Талибан" и ИГ считаются конкурирующими группировками.