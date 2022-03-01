На восточном побережье Австралии в результате наводнений погибли десять человек

Число погибших в результате масштабных наводнений на восточном побережье Австралии выросло до десяти, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате масштабных наводнений на восточном побережье Австралии выросло до десяти, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По его словам, власти выделяют более 3 млн австралийских долларов (2,2 млн долларов США) на выплату пособий тем, кто потерял кров из-за стихийного бедствия.

"Жители 26 пострадавших от наводнения районов в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс могут подать заявку на финансовую помощь от властей Содружества с 1 марта. Они могут получить пособие в размере 1 тыс. австралийских долларов (724 долларов) на каждого взрослого и 400 австралийских долларов (289,6 долларов) на ребенка", - сказал Моррисон, выступая на пресс-конференции в Канберре.

Власти ожидают, что за федеральными выплатами в ближайшее время обратятся жители 15 пострадавших от наводнения городов штата Квинсленд и 11 населенных пунктов штата Новый Южный Уэльс, где оказались затоплены большинство домов. Как отмечают власти, за последние дни на восточном и северо-восточном побережье континента "выпало около 80% годовой нормы осадков", но гражданам "стоит набраться терпения, потому что, по прогнозам госметеобюро, дождливая погода сохранится до середины следующей недели".

Масштабные наводнения на северо-восточном и восточном побережье Австралии начались из-за продолжительных ливней. К настоящему моменту приказ об эвакуации получили порядка 60 тыс. человек, несколько населенных пунктов на юго-востоке штата Квинсленд эвакуированы полностью, разрушена часть региональных автомагистралей.