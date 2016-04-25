На восстановление Японии после землетрясения потребуется 2,5 млрд. долларов

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ На восстановительные работы после разрушительного землетрясения на острове Кюсю в Японии потребуется 286,1 млрд. иен (около 2,5 млрд. долларов). Как сообщает Report, об этом заявило сегодня японское правительство.

В Кабинете министров Японии отметили, что ущерб средним и малым предприятиям от землетрясения составил 160 млрд. иен (1,4 млрд. долларов).

14 апреля в префектурах Кумамото и Оита на Кюсю произошло мощное землетрясение с магнитудой 6,5, через два дня произошло еще одно землетрясение с еще большей магнитудой в 7,3 балла. На сегодняшний день в общей сложности на Кюсю зафиксировано свыше 880 подземных толчков, 48 человек погибли, два человека считаются пропавшими без вести.



