Сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дама достигла 1 млрд евро

Сумма пожертвований, обещанных на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, достигла 1 млрд евро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных министерством культуры Франции. Глава ведомства Франк Риестер также объявил на своей странице в Twitter о запуске интернет-портала, через который можно сделать пожертвования на восстановление собора.

Напомним, что вчера в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, рухнула часть шпиля и сгорели часы. Министерство внутренних дел заявило о том, что будет трудно восстановить собор после пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вернуть историческому зданию прежний облик. Пожар, вспыхнувший в соборе, продолжался более 10 часов. Сообщается, что причиной пожара стали ремонтные работы.