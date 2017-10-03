На восстановление домов после землетрясения в Мексике выделят $380 млн

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ На восстановление жилых домов в Мексике, разрушенных землетрясением магнитудой 7,1, будет выделено более 7 млрд песо ($380 млн) федеральными властями, правительствами штатов Оахака и Чьяпас.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Энрике Пенья Ньето.

«Если речь идет о полном уничтожении дома, поддержка составит 120 тыс. песо ($6,5 тыс.) в четыре платежа — в октябре, ноябре, декабре и январе. В сумме 90 тыс. песо будут выделены на покупку материалов и 30 тыс. песо, чтобы покрыть работы», — цитирует главу Мексики агентство «РИА Новости».

Уточняется, что средства будут перечислены на специальные банковские карты, которые выдадут пострадавшим. Первую партию карт Ньето лично раздал в ходе встречи с жителями Истальтепека (штат Оахака). В случае частичного повреждения дома предусмотрена компенсация в размере 15 тыс. песо, при сильном разрушении сумма материальной помощи будет увеличена, а поставщики стройматериалов будут обязаны предоставить пострадавшим скидку в размере 20% на базовый набор материалов.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Жертвами разрушительного удара стихии стали более 360 человек. Также известно, что свыше 300 человек находятся в больницах, более 20 тыс. проходят лечение после полученной психологической травмы.