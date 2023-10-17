На восстановление Афганистана после землетрясения требуется более $90 млн

На восстановление разрушенных районов и оказание помощи пострадавшим в результате землетрясения в Афганистане 7 октября требуется не менее $93 млн.

На восстановление разрушенных районов и оказание помощи пострадавшим в результате землетрясения в Афганистане 7 октября требуется не менее $93 млн.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил исполняющий обязанности гуманитарного координатора ООН в стране Даниэль Эндрес.

Он подчеркнул, что по последним оценкам, стихия унесла жизни 1,5 тыс. человек, еще около 2 тыс. получили ранения.

"На гуманитарные операции по восстановлению пострадавших районов и оказанию помощи пострадавшим в ближайшие шесть месяцев требуется в общей сложности $93,6 млн", - сказал Эндерс. Еще 43 тыс. человек, по его словам, были затронуты землетрясением, в той или иной степени.

Представитель ООН также сообщил, что землетрясение разрушило более 3,3 тыс. домов. Значительный ущерб был нанесен системам водоснабжения и колодцам, а большие объемы мусора и щебня от разрушенных построек могут привести к загрязнению воды и вспышкам заболеваний.

"Наиболее пострадавшим районом является район Инджил. И здесь проживают около 23 тыс. человек, которые пострадали. Это около 53% всех пострадавших", - сказал он.