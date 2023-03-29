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На вооружении ВСУ могут появиться ударные БПЛА дальностью полета свыше 3 тыс. км

На вооружении ВСУ могут появиться ударные БПЛА дальностью полета свыше 3 тыс. км На вооружении украинских военных могут появиться ударные беспилотные летательные аппараты дальностью полета свыше 3 тыс. километров.
Другие страны
29 марта 2023 г. 19:17
На вооружении ВСУ могут появиться ударные БПЛА дальностью полета свыше 3 тыс. км

На вооружении украинских военных могут появиться ударные беспилотные летательные аппараты дальностью полета свыше 3 тыс. километров.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Украинский рой имени Матиаса Руста" - десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", - написал Данилов в Твиттер.

К своему посту секретарь СНБО также прикрепил фотографию самолета немецкого летчика Матиаса Руста на фоне Красной площади в Москве. В 1987 году Руст, обойдя системы ПВО СССР, пролетел свыше тысячи километров и приземлился возле Кремля.

"1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст", - написал он.

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