На вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков

На вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков.

На вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков.

Как передает Report со ссылкой на газету Daily Mail, помимо этого, у страны также осталось около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к бою. "Это самые низкие показатели в современной истории, и, по мнению членов парламента, они свидетельствуют о том, что Великобритании будет крайне трудно вести войну против России", - говорится в материале.

Газета также отметила, что глава британских вооруженных сил недоволен сложившейся ситуацией и нехваткой танков. В то же время глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин настаивает на том, что Великобритания является основным донором НАТО.