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На вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков

На вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков На вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков.
Другие страны
6 июля 2023 г. 01:17
На вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков

На вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков.

Как передает Report со ссылкой на газету Daily Mail, помимо этого, у страны также осталось около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к бою. "Это самые низкие показатели в современной истории, и, по мнению членов парламента, они свидетельствуют о том, что Великобритании будет крайне трудно вести войну против России", - говорится в материале.

Газета также отметила, что глава британских вооруженных сил недоволен сложившейся ситуацией и нехваткой танков. В то же время глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин настаивает на том, что Великобритания является основным донором НАТО.

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