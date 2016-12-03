На вооружение ВМФ РФ будет принят уникальный тральщик из стеклопластика

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Головной корабль нового поколения противоминных тральщиков "Александр Обухов" будет принят в состав ВМФ.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, торжественная церемония пройдет в Санкт-Петербурге 9 декабря.

"Головной корабль "Александр Обухов" имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны РФ.

Водоизмещение кораблей подобного типа составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.