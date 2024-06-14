На вооружение румынской армии поступила первая партия турецких БПЛА Bayraktar TB2

На вооружение сухопутных сил румынской армии поступили первые БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства.

На вооружение сухопутных сил румынской армии поступили первые БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

"В начале августа 2022 года Минобороны запросило одобрение парламента на закупку для румынских сухопутных сил трех систем БПЛА Bayraktar TB2 по шесть беспилотников в каждой системе на общую сумму примерно $321 млн, включая боеприпасы, первоначальную логистическую поддержку и оборудование для обучения и тренировок", - указывается в сообщении.

В конце этого или начале будущего месяца румынские военные смогут провести первые пробные полеты.

Контракт о закупке со сроком поставок в июне 2024 года, сентябре 2024 и январе 2025 года был подписан в апреле 2023 года. В феврале - июне этого года первая группа румынского навигационного персонала прошла подготовку в Турции одновременно с испытаниями и приемкой технического оборудования на заводе-изготовителе.