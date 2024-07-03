На вооружение армии США поступят "исчезающие с радаров" дроны MQ-9

Американские военные получат беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper, оснащенные новыми системами, которые сделают их малозаметными для радаров.

Американские военные получат беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper, оснащенные новыми системами, которые сделают их малозаметными для радаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит, выступая в Институте Брукингса.

"Относительно MQ-9, если не нарушать секретность, он обладает способностью в некотором роде исчезать с вражеского радара. Я скажу лишь это", - отметил Смит, отвечая на вопрос о принципах работы новых систем. Генерал не привел подробностей, но подчеркнул важность беспилотников MQ-9 для американских военных, в том числе для проведения разведывательных действий, получения и передачи данных.

Говоря о подразделении морской пехоты, формируемом в штате Гавайи, генерал отметил, что оно получит новейшие средства наблюдения.

"Некоторые из программ засекречены, - отметил Смит. - Некоторые из блоков, которые устанавливают на наши MQ-9, засекречены. Их называют блоками T-SOAR. Что они делают, если говорить не в конфиденциальной обстановке, и я буду осторожен, они могут имитировать сигналы, которые на них направляют, которые они фиксируют, поворачивать их и направлять обратно. Они становятся по большей части незаметными".