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На вооружение армии США поступят "исчезающие с радаров" дроны MQ-9

На вооружение армии США поступят "исчезающие с радаров" дроны MQ-9 Американские военные получат беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper, оснащенные новыми системами, которые сделают их малозаметными для радаров.
Другие страны
3 июля 2024 г. 06:53
На вооружение армии США поступят исчезающие с радаров дроны MQ-9

Американские военные получат беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper, оснащенные новыми системами, которые сделают их малозаметными для радаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит, выступая в Институте Брукингса.

"Относительно MQ-9, если не нарушать секретность, он обладает способностью в некотором роде исчезать с вражеского радара. Я скажу лишь это", - отметил Смит, отвечая на вопрос о принципах работы новых систем. Генерал не привел подробностей, но подчеркнул важность беспилотников MQ-9 для американских военных, в том числе для проведения разведывательных действий, получения и передачи данных.

Говоря о подразделении морской пехоты, формируемом в штате Гавайи, генерал отметил, что оно получит новейшие средства наблюдения.

"Некоторые из программ засекречены, - отметил Смит. - Некоторые из блоков, которые устанавливают на наши MQ-9, засекречены. Их называют блоками T-SOAR. Что они делают, если говорить не в конфиденциальной обстановке, и я буду осторожен, они могут имитировать сигналы, которые на них направляют, которые они фиксируют, поворачивать их и направлять обратно. Они становятся по большей части незаметными".

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