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На вокзале в Нюрнберге из-за нападения сирийца пострадали трое полицейских

На вокзале в Нюрнберге из-за нападения сирийца пострадали трое полицейских Выходец из Сирии совершил нападение на полицейских на главном вокзале Нюрнберга (федеральная земля Бавария), трое правоохранителей пострадали.
Другие страны
19 июля 2023 г. 13:47
На вокзале в Нюрнберге из-за нападения сирийца пострадали трое полицейских

Выходец из Сирии совершил нападение на полицейских на главном вокзале Нюрнберга (федеральная земля Бавария), трое правоохранителей пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета Bild.

По ее информации, во вторник вечером 28-летний сириец напал на нескольких полицейских на центральном вокзале Нюрнберга. В руках злоумышленника была разбитая стеклянная бутылка. Трое сотрудников полиции пострадали.

В настоящее время, как пишет издание, проводится расследование дела о покушении на убийство. Следователи также выясняют, имело ли нападение исламистскую составляющую, поскольку злоумышленник несколько раз прокричал "Аллах акбар". Пока, как отметили правоохранители, подозрения в исламизме не подтвердились.

В среду нападавший должен предстать перед судьей, который вынесет решение о возможном содержании под стражей.

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