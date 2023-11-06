На вокзале Сен-Лазар в Париже объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва

Часть вокзала Сен-Лазар в центре Парижа закрыли из-за угрозы взрыва, посетителей расположенного в здании торгового центра призвали покинуть помещения.

Часть вокзала Сен-Лазар в центре Парижа закрыли из-за угрозы взрыва, посетителей расположенного в здании торгового центра призвали покинуть помещение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Национальная компания железных дорог (SNCF) Франции на страницах нескольких веток пригородных поездов в соцсети "X" заявила о приостановке движения поездов. В качестве причины объявленной тревоги указан забытый багаж. На месте происшествия работали сотрудники полиции, часть вокзала оцепили.

Позднее SNCF объявила об отмене тревоги, объявленной на Сен-Лазар из-за бесхозного багажа, эвакуированные пассажиры вновь смогли вернуться в помещения вокзала.

"По итогам проверок, проведенных группами разминирования, ничего не было обнаружено. Доступ на вокзал снова открыт", - говорится в сообщении компании.