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На военную базу в Польше переброшены более 80 американских танков Abrams

На военную базу в Польше переброшены более 80 американских танков Abrams На военную базу Повидзе в центральной Польше уже переброшено более 80 танков M1A2 Abrams, принадлежащих Армии США.
Другие страны
12 августа 2024 г. 16:17
На военную базу в Польше переброшены более 80 американских танков Abrams

На военную базу Повидзе в центральной Польше уже переброшено более 80 танков M1A2 Abrams, принадлежащих Армии США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал interia.pl.

По его данным, все танки переброшены в Польшу с американских баз в ФРГ. Сообщается, что также доставлены около 150 бронетранспортеров Bradley и 20 самоходных орудий М109.

Американская техника начала поступать в Повидзе в апреле 2023 года.

Отмечается, что все поставленные американские танки являются новейшей версией М1А2 Sep v3, отличающиеся модифицированной башней с усиленной броней и более современными электронными системами.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-yə məxsus 80-dən çox “Abrams” tankı Polşadakı hərbi bazaya yerləşdirilib

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