На военную базу в Польше переброшены более 80 американских танков Abrams

На военную базу Повидзе в центральной Польше уже переброшено более 80 танков M1A2 Abrams, принадлежащих Армии США.

На военную базу Повидзе в центральной Польше уже переброшено более 80 танков M1A2 Abrams, принадлежащих Армии США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал interia.pl.

По его данным, все танки переброшены в Польшу с американских баз в ФРГ. Сообщается, что также доставлены около 150 бронетранспортеров Bradley и 20 самоходных орудий М109.

Американская техника начала поступать в Повидзе в апреле 2023 года.

Отмечается, что все поставленные американские танки являются новейшей версией М1А2 Sep v3, отличающиеся модифицированной башней с усиленной броней и более современными электронными системами.