На военной базе в Латвии взорвалась мина, погиб военнослужащий

Один военнослужащий НАТО погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи.

Как передает Report со ссылой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в понедельник командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.

По его словам, военнослужащие албанского контингента в Латвии занимались нейтрализацией боеприпасов. Калниньш уточнил, что погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная, еще двое военнослужащих получили ранения.

"Офицер скончалась через час после инцидента, один военнослужащий после операции в тяжелом состоянии находится в реанимации, второй получил легкие ранения", - сказал Калниньш.