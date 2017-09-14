На военной базе в Калифорнии загорелся танк-амфибия, 15 пострадавших

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 15 военнослужащих корпуса морской пехоты США пострадали в процессе учений на базе в штате Калифорния, во время которых по невыясненным причинам загорелся танк-амфибия.

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, 15 морпехов получили ранения и были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается. Мероприятия по боевой подготовке проходили на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон, расположенной к северу от Сан-Диего. Командование базы выясняет причины происшествия.