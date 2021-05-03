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На военной базе в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие

На военной базе в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие Боевики движения "Талибан" напали на армейскую базу на западе Афганистана, погибли не менее 18 солдат, еще десять получили ранения
Другие страны
3 мая 2021 г. 11:03
На военной базе в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие

Боевики движения "Талибан" напали на армейскую базу на западе Афганистана, погибли не менее 18 солдат, еще десять получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, талибы в ночь на понедельник проникли на военную базу в уезде Бала-Балук в провинции Фарах через специально прорытый тоннель.

Губернатор провинции Тадж Мохаммад Джахид подтвердил местным СМИ, что прорывшие тоннель боевики с устроили взрыв на базе. Он не назвал точное число погибших. Всего на базе находилось около 30 военнослужащих.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

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Версия на английском языке Taliban blasts military base in Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda hərbi bazada partlayış baş verib, ölənlər var

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