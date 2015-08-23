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    На военной базе США в Японии произошла серия взрывов - ФОТО

    На военной базе находятся склады с топливом и боеприпасами

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Японии произошла серия взрывов на американской военной базе, сообщает Интерфакс со ссылкой Fox News. ЧП произошло в городе Сагамихара недалеко от Токио (префектура Канагава, остров Хонсю).

    Очевидцы выложили фотографии и видео с места происшествия. На них виден столб огня и густой дым. Слышны звуки нескольких взрывов, информирует Report.

    Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

    Сообщается, что на военной базе находятся склады с топливом и боеприпасами.

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