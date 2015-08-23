На военной базе США в Японии произошла серия взрывов - ФОТО

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Японии произошла серия взрывов на американской военной базе, сообщает Интерфакс со ссылкой Fox News. ЧП произошло в городе Сагамихара недалеко от Токио (префектура Канагава, остров Хонсю).

Очевидцы выложили фотографии и видео с места происшествия. На них виден столб огня и густой дым. Слышны звуки нескольких взрывов, информирует Report.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Сообщается, что на военной базе находятся склады с топливом и боеприпасами.