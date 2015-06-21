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    На власти Южной Кореи подали в суд из-за распространения MERS

    По последним данным, вирусом заражено 169 человек

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В отношении правительства Южной Кореи подан судебный иск в связи с распространением коронавируса MERS. 

    Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Ренхап.

    Иск был подан адвокатом Мун Чон Гу из юридической компании "Ahn & Chang". Адвокат утверждает, что власти не выполняют свои обязанности по предотвращению распространения вируса, а также не в состоянии защитить население от эпидемии.

    "Правительство обязано предоставить людям право на осторожность, раскрывая список больниц, где находятся пациенты, инфицированные MERS", - отметил адвокат.

    Также Мун Чон Гу подчеркнул, что целью судебного иска не является получение компенсации.

    По последним данным, вирусом MERS заражено 169 человек.

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