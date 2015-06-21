На власти Южной Кореи подали в суд из-за распространения MERS

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В отношении правительства Южной Кореи подан судебный иск в связи с распространением коронавируса MERS.

Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Ренхап.

Иск был подан адвокатом Мун Чон Гу из юридической компании "Ahn & Chang". Адвокат утверждает, что власти не выполняют свои обязанности по предотвращению распространения вируса, а также не в состоянии защитить население от эпидемии.

"Правительство обязано предоставить людям право на осторожность, раскрывая список больниц, где находятся пациенты, инфицированные MERS", - отметил адвокат.

Также Мун Чон Гу подчеркнул, что целью судебного иска не является получение компенсации.

По последним данным, вирусом MERS заражено 169 человек.