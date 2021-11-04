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На VIII Глобальном Бакинском форуме обсудили новый мировой порядок после COVID-19

На VIII Глобальном Бакинском форуме обсудили новый мировой порядок после COVID-19 В рамках VIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная дискуссия на тему "Новый мировой порядок после COVID-19"
Другие страны
4 ноября 2021 г. 16:58
На VIII Глобальном Бакинском форуме обсудили новый мировой порядок после COVID-19

В рамках VIII Глобального Бакинского форума состоялась панельная дискуссия на тему "Новый мировой порядок после COVID-19".

Как передает Report, на панельной дискуссии приняли участия министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, лауреат Нобелевской премии мира Уидед Бушамауи, президент Китайского народного института по иностранным делам Ванг Чао и другие.

Выступая Уидед Бушамауи заявила о необходимости усиления образования женщин, а также отметила важность признания роли женщин во всех сферах. По ее словам, на подобных форумах необходимо выделять больше мест женщинам, голоса которых должны быть услышаны. Также она подчеркнула важную роль молодежи в глобальных процессах.

По словам президента Китайского народного института по иностранным делам Ванг Чао, мировое сообщество должно задуматься о мире после пандемии и не должно жалеть усилий для достижения мира и стабильности. "Китай выполнит все свои обязательства для стабилизации мира после пандемии",- заявил он.

Отметим, что в рамках панели предметом дискуссии стала тема новой реальности в постковидном мире, а также была обсуждена роль ООН и ее механизмы в урегулировании споров.

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Версия на английском языке ФотоNew world order after COVID discussed at 8th Global Baku Forum

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