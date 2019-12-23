На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, представитель оппозиционной Социал-демократической партии и экс-премьер страны Зоран Миланович лидирует на выборах президента с 29,64% голосов, передает Report со ссылкой на РИА Новости

Отмечается, что Миланович лидирует на выборах президента Хорватии после обработки данных с 91,98% участков.

Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович набирает 26,92%, певец и предприниматель Мирослав Шкоро – 24,29

Ранее стало известно, что, согласно данным exit poll, Миланович лидирует на президентских выборах.