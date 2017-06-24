На венесуэльский парламент совершили нападение

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Группа предполагаемых сторонников президента Николаса Мадуро совершила в пятницу нападение на здание парламента, в результате чего были ранены четыре человека и причинен материальный ущерб.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила контролируемая оппозицией Национальная ассамблея страны в коммюнике.

Парламент выступает против действий правительства Мадуро, в частности против созыва учредительного собрания для разработки изменений в конституцию, намеченного на 30 июля.

"В службу медицинской помощи парламента поступили четыре раненых сотрудника", – говорится в сообщении.

Группа людей попыталась также сломать дверь главного входа в здание, они использовали петарды, а в руках у них были палки и камни.