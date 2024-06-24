Китай введет 15-дневный безвизовый режим для граждан Польши

Китайские власти введут 15-дневный безвизовый режим в отношении Польши с учетом необходимости активизировать взаимодействие между двумя странами по нескольким направлениям.

Китайские власти введут 15-дневный безвизовый режим в отношении Польши с учетом необходимости активизировать взаимодействие между двумя странами по нескольким направлениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай решил в одностороннем порядке ввести 15-дневный безвизовый режим для польских граждан", - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который встретился в Пекине с президентом Польши Анджеем Дудой.

Китайский лидер указал на необходимость наращивания культурно-гуманитарных и молодежных обменов между двумя странами, активизации взаимодействия между учеными и СМИ. Он выразил готовность укреплять сотрудничество с польской стороной, как и с другими государствами Центральной и Восточной Европы.