На Вашингтон обрушилась снежная буря

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ На американскую столицу обрушился первый значительный снежный шторм в новом году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, количество осадков, по данным метеорологических служб, может достигнуть четверти метра к вечеру воскресенья по местному времени.

Власти штата Мэриленд и Округа Колумбия призвали местных жителей проявлять крайнюю бдительность на дорогах. Как сообщают СМИ, в результате автокатастрофы за ночь с субботы на воскресенье в штате Виргиния погибли три человека.

Многие школы будут закрыты в понедельник из-за снежной бури. На дорогах в настоящее время наблюдается гораздо меньше машин чем обыкновенно.