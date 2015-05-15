В Нью-Йорке состоялось мероприятие по случаю Дня Тюрков

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ На улице Уолл-стрит в Нью-Йорке состоялась церемония поднятия флага Турции и США по случаю Дня тюрков.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Тюркского Совета, на церемонии также был поднят флаг организации.

На мероприятии участвовал генсек Тюркского Совета Рамиль Гасанов, генконсул Турции в Нью-Йорке Эртан Ялчин и другие.

Выступивший на церемонии Рамиль Гасанов сказал, что это большая честь поднять флаг Тюркского Совета и Турции на улице, являющегося центром мировой экономики.

На церемонии также прозвучал марш Мехтер.

Кроме этого, Р.Гасанов встретился с послом РФ в ООН Виталием Чуркиным. На встрече В.Чуркин отметил, что РФ имеет хорошие отношения со всеми 4-мя членами Тюркского совета. В свою очередь, Р.Гасанов пригласил В.Чуркина принять участие в официальном приеме в штаб-квартире ООН по случаю Дня тюрков.