Число погибших в результате атаки на университет в Пакистане достигло 21 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Число жертв нападения боевиков на университет в городе Чарсадда в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана возросло, по предварительным данным, до 21-го. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Dawn.
Университетские кампусы и студенческие общежития эвакуированы. На место происшествия прибыли силовики и спасатели.
В момент атаки на территории учебного заведения находилось около 3 тыс. студентов.
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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ На университет в городе Чарсадда на северо-западе Пакистана совершено вооруженное нападение, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Нападение сопровождалось по меньшей мере двумя взрывами.
В результате нападения по меньшей мере один человек убит, шестеро ранены.
News DepartmentАвтор новости
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