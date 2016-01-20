Число погибших в результате атаки на университет в Пакистане достигло 21 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Число жертв нападения боевиков на университет в городе Чарсадда в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана возросло, по предварительным данным, до 21-го. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Dawn.

Университетские кампусы и студенческие общежития эвакуированы. На место происшествия прибыли силовики и спасатели.

В момент атаки на территории учебного заведения находилось около 3 тыс. студентов.

***09:35

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ На университет в городе Чарсадда на северо-западе Пакистана совершено вооруженное нападение, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Нападение сопровождалось по меньшей мере двумя взрывами.

В результате нападения по меньшей мере один человек убит, шестеро ранены.