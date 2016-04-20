Более тысячи школ Венгрии закрылись из-за забастовки учителей

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Более тысячи школ Венгрии закрылись в среду из-за однодневной забастовки сотрудников, требующих лучших условий работы и учебы, передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

По данным союза учителей и центрального статистического управления, на забастовку вышли порядка 25 тысяч учителей из 1200 венгерских школ.

Венгерские учителя уже несколько месяцев протестуют против мер правительства, которые лишают школы их автономии и увеличивают долю централизованного планирования в обучении. Сотрудники школ требуют дополнительного финансирования и меньшей загруженности для себя и своих учеников.

Переговоры между правительством, заявившем о выделении дополнительных 368 миллионов долларов на образование в 2017 году, и союзами учителей до сих пор не увенчались успехом.