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    На улицы Ташкента вышел конный патруль

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Первый конный патруль начал нести службу в центральной части Ташкента.

    Как передает Report, в центральной части столицы Узбекистана 1 июня начал нести службу первый конный патруль ГУВД Ташкента.

    Жители с удивлением и интересом встретили столичных всадников.

    Патруль состоит из двух сотрудников и двух служебных лошадей, которые начинают обход территории в вечернее время. Его задача — охрана общественного порядка. Преступнику практически невозможно скрыться в городе от патруля, если им будет замечено правонарушение.

    Несмотря на технический прогресс, конная полиция считается очень эффективной, особенно для охраны массовых мероприятий и работы в местах большого скопления людей.

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