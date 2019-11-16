На улицы Гонконга вышли военные для расчистки баррикад

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Военнослужащие расквартированного в Гонконге гарнизона Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли на улицы города для расчистки баррикад и различных препятствий, оставленных протестующими на дорогах в разных районах города за последние дни. Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post.

Впервые за время протестов в Гонконге с июня этого года солдаты НОАК появились на улицах города, их ни разу не привлекали для помощи местной полиции в разгоне протестов. В последний раз солдаты НОАК принимали участие в общественных работах в Гонконге в прошлом году, когда город сильно пострадал из-за супертайфуна "Мангхут".На многих улицах Гонконга с понедельника не прекращался хаос, протестующие создали настоящий транспортный коллапс, из-за чего несколько университетов, а также все школы и детсады города отменили занятия. Жители города не могли добраться до мест работы, о сложностях в функционировании постоянно сообщало метро, некоторые отделения банков и ряд магазинов оставались закрытыми.