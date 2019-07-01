 Наверх

На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона

​На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона

Сетчатый питон длиной почти три метра ползает по британскому Кембриджу, но местным полицейским удалось обнаружить лишь его хозяина, но не его самого, следует из сообщения правоохранительных органов в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ранним утром сегодня офицеры (полиции Кембриджа - ред.) посетили район Ловелл-Роуд в Кембридже, (поскольку - ред.) были получены сообщения о трехметровой змее, замеченной в этом районе. Полиция обнаружила владельца, но не этого сетчатого питона, который, как было установлено, длиной в 9 футов (чуть больше 2,7 метра - ред.)", - говорится в сообщении полиции Кембриджа в Twitter.

Правоохранительные органы также попросили уведомлять их при получении любой информации о змее.

Сетчатый питон - неядовитая змея, обитающая в Южной и Юго-Восточной Азии. Считается самой большой змеей в мире, длина крупнейших особей может превышать семь метров.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi