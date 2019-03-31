На Украине завершилось голосование на выборах президента

На Украине закончилось голосование на выборах президента страны.

Как передаёт Report, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени в воскресенье, 31 марта.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, явка на выборах на 15:00 составила 43,86%.

Голосование было организовано в 72 странах, кроме России.

Итоги голосования должны быть оглашены до 10 апреля. Если один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, то состоится второй тур выборов, назначенный на 21 апреля.