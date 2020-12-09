На Украине зафиксировали рекордную смертность от СOVID-19

За последние сутки скончались 276 пациентов

На Украине зафиксировали рекордную с начала пандемии смертность от коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За последние сутки скончались 276 пациентов.

Всего за минувшие сутки были выявлены 12 585 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии на Украине были выявлены 845 343 зараженных коронавирусом. Умерли 14 204 пациента, выздоровели 451 118.

Ранее в правительстве Украины назвали возможные сроки введения жесткого карантина из-за пандемии коронавируса. "До конца декабря локдауна не будет, а с начала января рекомендуем ввести жесткий карантин", — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.