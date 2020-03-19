​На Украине возросло число заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавируса на Украине выросло до 16.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав.

Ранее сообщалось, что заражены 14 человек, из них десять в Черновицкой области, скончались двое.

"В Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)", - сообщил минздрав.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Правительство также приняло решение о прекращении с 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения. Также с 17 марта принято решение о прекращении работы метро.