 Наверх

На Украине возросло число заразившихся коронавирусом

​На Украине возросло число заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавируса на Украине выросло до 16.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав.

Ранее сообщалось, что заражены 14 человек, из них десять в Черновицкой области, скончались двое.

"В Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)", - сообщил минздрав.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Правительство также приняло решение о прекращении с 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения. Также с 17 марта принято решение о прекращении работы метро.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!