​На Украине выявили 406 новых случаев заражения COVID-19

Число заразившихся коронавирусом за сутки на Украине выросло на 406 человек, до 20 986, за сутки умерли 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболело 406 человек. Из них 36 детей и 69 медработников. Были госпитализированы 104 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев. При это выздоровели 179 человек. В целом за все время пандемии в Украине заболело 20 986 людей", - сказал Степанов на брифинге.

По его словам, за время пандемии всего в стране выздоровели 7 108 человек, число летальных случаев составило 617.