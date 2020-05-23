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На Украине убит депутат Рады

​На Украине убит депутат Рады

Валерий Давиденко

В Киеве было обнаружено тело депутата Верховной рады Валерия Давиденко.

Как передает Report со ссылкой на украинское издание "Страна", предположительно, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. Отмечается, что тело парламентария обнаружила в его офисе уборщица.

По данным других СМИ, рядом с телом погибшего обнаружен пистолет. Комментариев правоохранительных органов о случившемся пока не поступало.

На сайте Верховной рады сообщается, что Валерий Николаевич Давиденко родился 16 марта 1973 года. В парламент был избран по 208 округу в Черниговской области, самовыдвиженец, беспартийный, член депутатской группы "Доверие".

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