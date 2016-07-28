​На Украине трое военных погибли при разгрузке снарядов

Баку. 28 Июля. REPORT.AZ/ Трое военных погибли, ещё двое пострадали при взрыве на испытательной станции предприятия "Укроборонпром" в Сумской области Украины.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры центрального региона Украины.

Согласно информации, на станции во время разгрузки взорвались утилизированные боеприпасы.

Обстоятельства ЧП выясняются, сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия.