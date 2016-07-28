​На Украине трое военных погибли при разгрузке снарядов

Баку. 28 Июля. REPORT.AZ/ Трое военных погибли, ещё двое пострадали при взрыве на испытательной станции предприятия "Укроборонпром" в Сумской области Украины.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры центрального региона Украины.
Согласно информации, на станции во время разгрузки взорвались утилизированные боеприпасы.
Обстоятельства ЧП выясняются, сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия.
News DepartmentАвтор новости
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