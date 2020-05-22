​На Украине стартует второй этап смягчения карантина

Второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за COVID-19, стартует на Украине в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в стране возобновляют работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

Кабинет министров Украины в среду принял решение продлить карантин еще на месяц - до 22 июня, заявив, что ограничения будут адаптивными. Это означает, что для смягчения карантина в областях страны будет учитываться ситуация с заражением коронавирусом отдельно в каждом регионе. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что временной промежуток между этапами выхода из карантина будет составлять десять дней.

Напомним, что правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице. Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.

Отметим, что на первом этапе ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров.