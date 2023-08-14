На Украине прогнозируют дефицит бюджета в 2024 году на уровне 2023 года

Дефицит бюджета Украины в 2024 году ожидается на уровне текущего года.

Дефицит бюджета Украины в 2024 году ожидается на уровне текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в министерстве финансов страны.

"Относительно финансирования дефицита государственного бюджета Украины в 2024 году [министр финансов Украины] Сергей Марченко отметил, что дефицит на следующий год прогнозируется на уровне 2023 года и Минфин Украины уже активно работает над привлечением необходимой международной помощи", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В июне Еврокомиссия объявила о намерении обеспечить бюджетное финансирование Украины в период с 2024 по 2027 год на уровне €50 млрд за весь период. Это составляет примерно €1,04 млрд в месяц, что не вполне соответствует заявленной цели "удвоения помощи", поскольку в 2023 году бюджетная помощь Евросоюза Киеву составляет €1,5 млрд в месяц.