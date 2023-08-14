О нас

На Украине прогнозируют дефицит бюджета в 2024 году на уровне 2023 года

На Украине прогнозируют дефицит бюджета в 2024 году на уровне 2023 года Дефицит бюджета Украины в 2024 году ожидается на уровне текущего года.
Другие страны
14 августа 2023 г. 20:35
На Украине прогнозируют дефицит бюджета в 2024 году на уровне 2023 года

Дефицит бюджета Украины в 2024 году ожидается на уровне текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в министерстве финансов страны.

"Относительно финансирования дефицита государственного бюджета Украины в 2024 году [министр финансов Украины] Сергей Марченко отметил, что дефицит на следующий год прогнозируется на уровне 2023 года и Минфин Украины уже активно работает над привлечением необходимой международной помощи", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В июне Еврокомиссия объявила о намерении обеспечить бюджетное финансирование Украины в период с 2024 по 2027 год на уровне €50 млрд за весь период. Это составляет примерно €1,04 млрд в месяц, что не вполне соответствует заявленной цели "удвоения помощи", поскольку в 2023 году бюджетная помощь Евросоюза Киеву составляет €1,5 млрд в месяц.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5
14 августа 2023 г. 20:22
До 50 человек выросло число жертв наводнений и схода оползней в Индии
До 50 человек выросло число жертв наводнений и схода оползней в Индии
14 августа 2023 г. 19:50
В американском штате Техас произошел крупный ландшафтный пожар
В американском штате Техас произошел крупный ландшафтный пожар
14 августа 2023 г. 19:00
У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0
У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0
14 августа 2023 г. 18:44
США передали Украине новый пакет вооружений на 200 млн долларов
США передали Украине новый пакет вооружений на 200 млн долларов
14 августа 2023 г. 18:41
Reuters: У берегов Индонезии пропали без вести семь человек
Reuters: У берегов Индонезии пропали без вести семь человек
14 августа 2023 г. 17:56
Сербия заказала у Ирана 20 тыс. дронов-камикадзе
Сербия заказала у Ирана 20 тыс. дронов-камикадзе
14 августа 2023 г. 17:20
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
14 августа 2023 г. 16:45
В Пакистане ликвидировали двух террористов при нападении на китайских специалистов
В Пакистане ликвидировали двух террористов при нападении на китайских специалистов
14 августа 2023 г. 15:47
США в пакете военной помощи Тайваню поставят разведывательные дроны
США в пакете военной помощи Тайваню поставят разведывательные дроны
14 августа 2023 г. 15:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi