На Украине продали на аукционе первую тюрьму за 14 млн долларов

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о продаже в стране первой тюрьмы - Львовской исправительной колонии №148.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о продаже в стране первой тюрьмы - Львовской исправительной колонии №148.

Как сообщает Report, об этом министр написал в четверг в Facebook.

"Сегодня на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №148. Это первая продажа "Большой распродажи тюрем", - написал он.

Он добавил, что в ходе торгов, в которых приняли участие семь участников, цена объекта выросла втрое - до 377,5 млн гривен (около 13,9 млн долларов США). По словам Малюськи, 30% от вырученных средств пойдут в государственный бюджет, 70% - на восстановление тюремной инфраструктуры. "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большую стройку тюрем". Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства", - отметил министр.

По информации Совета Европы, Украина оказалась в десятке стран с наибольшим числом людей в местах лишения свободы - около 53 тыс. Кроме того, на 100 тыс. жителей Украины приходится 125,7 заключенных, что выше среднего показателя по Европе - 106 заключенных на 100 тыс. жителей.