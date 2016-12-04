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    На Украине перевернулся автобус с детьми

    Погибла женщина, которая пыталась перейти дорогу

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ На Криворожской трассе перевернулся автобус с детьми, которые ехали на гастроли в Днепропетровск.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    «На скользкой дороге, пытаясь затормозить, перевернулся автобус MAN. В нем направлялись на гастроли из города Кропивницкого в Днепр 34 ребенка и шесть взрослых», — уточнили в пресс-службе ведомства.

    По предварительным данным, погибла женщина, которая пыталась перейти дорогу. Как отмечается, все дети живы, их отвезли в больницу. После обследования медики госпитализировали 21 человек: 19 детей и двое взрослых.

    На месте происшествия спасатели проводят работы по подъему автобуса с помощью крана.

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