На Украине открыли дело против Порошенко за госизмену

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании минских соглашений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины при Викторе Януковиче юрист Андрей Портнов, по заявлению которого и открыто дело.

"Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петра Порошенко при подписании минских соглашений", - написал он в своем Telegram-канале. При этом Портнов опубликовал как копию своего заявления в Госбюро, так и ответ ГБР, свидетельствующий об открытии дела по статье о госизмене.