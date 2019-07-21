На Украине началось голосование на выборах в Раду

21 июля 2019 года на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Как передаёт Report, по их итогам 225 мест в Верховной раде IX созыва будут распределены между партиями, которые преодолеют проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов будут избраны в одномандатных округах.

Новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах прямо в день своей инаугурации, 20 мая.

По всем предварительным соцопросам, безусловным лидером электральных симпатий является партия Зеленского “Слуга народа”, соответственно, главная интрига выборов - сможет ли эта политическая сила сформировать единоличное правящее большинство в следующей Раде.