На Украине изменят русские фамилии

Русские фамилии на Украине начнут писать по-новому.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", к этому обязывает новая редакция "Украинского правописания", утвержденная в конце мая правительством страны.

Теперь русские фамилии с окончанием на -ой будут писаться через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак.

Таким образом "Донской" станет "Донський", "Крутой" - "Крутий" и т.д. Исключение составит только фамилия Толстой.

Окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" будет обнародован 3 июня. Тем не менее министерство образования Украины призвало уже начать использовать новые правила правописания во всех сферах жизни.