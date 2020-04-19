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На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

​На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

Максим Степанов

Более 1 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего за все время пандемии заболели 5 449 человек, из них 358 детей и 1 031 медицинский работник. В общем выздоровели 347 человек. Летальных случаев - 141", - сообщил глава украинского Минздрава.

"Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 49, и городе Киеве - 31", - добавил Максим Степанов.

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