​На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

Максим Степанов https://report.az/storage/news/e0c99ecb550d25a6fa0095f7cfdb0d15/2838a2eb-014a-487f-906a-22f329a24be4_292.jpg

Более 1 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего за все время пандемии заболели 5 449 человек, из них 358 детей и 1 031 медицинский работник. В общем выздоровели 347 человек. Летальных случаев - 141", - сообщил глава украинского Минздрава.

"Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 49, и городе Киеве - 31", - добавил Максим Степанов.